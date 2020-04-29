ليبيا.. قذائف مليشيا حفتر تشعل النيران بمحمية جنوب طرابلس‎

وليد عبد الله/ الخليج 365

تسببت قذائف وصواريخ أطلقتها مليشيا اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الأربعاء، في اشتعال النيران بمحمية بمدينة مسلاتة جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".

وأوضح البيان أن "قذائف هاون وصواريخ غراد أطلقتها إحدى مكونات مليشيا حفتر المسيطرة على أجزاء من مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، سقطت بمحمية الشعافين بمدينة مسلاتة"، دون تفاصيل أكثر.

وفي منشور منفصل، نشر المركز الاعلامي، بياناً وصوراً تظهر جانباً من الدمار الذي لحق بمستوصف "محلة وريمة" بتاجوراء شرقي طرابلس.

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وأضاف البيان أن "المستوصف تعرض للقصف الصاروخي من قبل مليشيات حفتر الأربعاء".

والأربعاء، قتل موظف بوزارة الصحة، وأصيب 6 آخرون، في قصف لمليشيا حفتر استهدف مقرا تابعا للوزارة في طرابلس.

والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، الذي تم توقيعه في 2015 كأساس للتسوية السياسية في ليبيا، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا، في خطوة لاقت رفضا داخليا وأمميا ودوليا واسعا.

وتنازع مليشيا حفتر، حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

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