الهلال الأحمر التركي يوزع ألف سلة غذائية بالخرطوم

الخرطوم/ الخليج 365

وزع الهلال الأحمر التركي، الأربعاء، ألف سلة غذائية رمضانية على المحتاجين في ولاية الخرطوم.

ووفق مراسل الخليج 365، تم توزيع 650 سلة غذائية في أحياء مدينة الخرطوم، و350 سلة في أحياء مدينة أم درمان غربي العاصمة.

وقال ممثل الهلال الأحمر التركي بالسودان، سردار يلماز، للأناضول، إن المنظمة "ستواصل مساعداتها الغذائية لمئات العائلات في أحياء الخرطوم المختلفة".

وأشار إلى استمرار المنظمة في إنشاء السكن الدائم للأسر التي دُمرت منازلها في الفيضانات العام الماضي بالسودان، لافتا إلى أن المستهدف بناء 102 منزلا.

وأوضح أنه تم إكمال إنشاء 80 في المئة لـ72 منزلاً، و20 في المئة لـ22 منزلاً.

Advertisements

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، قدمت تركيا مساعدات للمتضررين السودانيين، جراء السيول والأمطار، وأنشأت مخيمات في ولايتي الخرطوم والجزيرة، عبر منبر المساعدات الإنسانية وتنسيق 18 منظمة تركية أهلية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق منبر المساعدات الإنسانية بتركيا حملة إغاثية في المناطق المنكوبة جراء السيول والفيضانات في السودان، تحت مسمى "معا نداوي جراح السودان".

والمنبر مؤلف من منظمات تركية، أبرزها الهلال الأحمر، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في سبتمبر الماضي، أن "الفيضانات والسيول أودت بحياة 78 شخصا في السودان خلال الشهرين الماضيين".

كما أعلن تضرر أكثر من 346 ألف شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في 16 ولاية سودانية (من أصل 18).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.