الجزائر.. إقالة مدير وكالة الأنباء الرسمية

الجزائر / عبدالرزاق بن عبدالله / الخليج 365

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مدير وكالة الأنباء الرسمية عبد الحميد كاشا، من منصبه.

ووفق المرسوم الذي نشره العدد الجديد من الجريدة الرسمية "المجلة"، الأربعاء، تقرر "إنهاء مهام عبد الحميد كاشا بصفته مديرا عام للمؤسسة العمومية وكالة الأنباء الجزائرية".

ولم يذكر المرسوم أسباب القرار، كما لم يصدر حتى الآن مرسوم آخر بشأن من يخلف كاشا على رأس الوكالة.

ومنذ وصوله للرئاسة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قام تبون بتغيير كل من مدير التلفزيون الرسمي، وكذا الوكالة الرسمية للإعلانات التي يصفها معارضون بأنها أهم مؤسسة حكومية للتحكم في توجهات الإعلام المحلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.