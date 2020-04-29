ليبيا.. جزّار حفتر "الورفلي" يبحث عن مرتزقة لمليشياته

أنقرة/ الخليج 365

بدأ محمود الورفلي، مسؤول الإعدامات على طريقة "داعش" في مليشيات حفتر، بالبحث عن مرتزقة لدعم المليشيات المتمركزة شرقي ليبيا.

ووفق حسابات مقربة من حفتر على مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن الورفلي شوهد في منطقة بني وليد الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

ويأتي تواجد الورفلي في المنطقة المذكورة، بغية جمع مرتزقة لقوات خليفة حفتر غير الشرعية، وفق المصدر ذاته.

والورفلي مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، ومدرج على قائمة المطلوبين بتهمة تنفيذ إعدامات بلا محاكمات، من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول".

وأواخر 2019، أدرجت واشنطن، محمود الورفلي، على قائمة عقوباتها، على خلفية اتهامه بـ"التورط بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

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يذكر أن قوات حفتر تكبدت خسائر كبيرة في الأونة الأخيرة، نتيجة الهزائم التي تلقتها مؤخراً في مواجهة القوات الحكومية الشرعية بالبلاد.

والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا.



وهي خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، إضافة إلى الولايات المتحدة.



وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.





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