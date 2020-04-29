ألمانيا تمدد قيود السفر الدولي حتى منتصف يونيو

برلين/ الخليج 365



مددت الحكومة الألمانية، الأربعاء، القيود المفروضة على السفر الدولي حتى منتصف يونيو/ حزيران المقبل، في إطار استمرار جهود مكافحة جائحة كورونا.



وقال وزير الخارحية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين إن البلاد "لم تصل بعد إلى حيث يمكننا أن ننصح فيها بالسفر من دون مخاوف (إلى الخارج) لذلك من الضروري تمديد التحذير من السفر عبر العالم حتى منتصف يونيو"، حسبما نقلت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.

وفرضت برلين قيودا على السفر الدولي في مارس/ آذار الماضي، وكان مقررا رفعها في 3 مايو/ أيار المقبل.



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من جهتها، بررت وزارة الخارجية تمديد التحذير من السفر بأن "الرحلات الاعتيادية إلى الخارج لن تكون ممكنة خلال الأسابيع المقبلة"، متوقعة استمرار القيود الصارمة على حركة الطيران الدولي وحظر السفر على مستوى العالم وقواعد الحجر الصحي، حسب المصدر ذاته.

يشار أن ألمانيا لا تسمح بالتنقل عبر حدودها باستئناء حركة نقل البضائع والعمال والأشخاص الذين لديهم أسباب ملحة للسفر.



وسجلت ألمانيا، حتى الأربعاء، أكثر من 6 آلاف و300 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 160 ألفا.



وإجمالا، أصاب فيروس كورونا حتى عصر الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و165 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد عن 219 ألفا، وتعافى أكثر من 976 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروسالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.