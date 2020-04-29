واشنطن تطالب العراق بوضع المسلحين تحت مظلة الحكومة

واشنطن/ الخليج 365



طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، الحكومة العراقية بوضع جميع المسلحين تحت مظلتها.



وقال في مؤتمر صحفي، بث على صفحة الوزارة في تويتر، إنّه يجب على الحكومة العراقية وضع جميع المسلحين تحت مظلتها، وإن "واشنطن ترحب بالخطوة المتخذة في هذا الشأن".



كما دعا القادة العراقيين إلى التخلي عن نظام الحصص الطائفية (المحاصصة) والتوصل لتسوية من أجل تشكيل حكومة.



وعلى صعيد آخر، لفت بومبيو إلى أن الولايات المتحدة ستحاسب جميع المسؤولين عن مقتل عشرات آلاف الأمريكيين في الوقت المناسب.



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وأضاف: "لن نسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عند رفع الحظر عنها".



كما أشار إلى ضرورة كشف الصين عن كل ما يتعلق بجائحة كورونا، قائلا :" عليها ألا تخفي المعلومات وتحجبها".



وإجمالا، أصاب فيروس كورونا حتى عصر الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و165 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد عن 219 ألفا، وتعافى أكثر من 976 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس



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