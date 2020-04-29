إيران: اجراءات "الانتقالي" تعقد أوضاع اليمن

عزيز الأحمدي/ الخليج 365اعتبرت إيران، الأربعاء، أن إعلان "المجلس الانتقالي الجنوبي" اليمني إدارة ذاتية جنوبي البلاد، يعقّد الأوضاع، مؤكدة دعمها وحدة الأراضي اليمنية.والسبت، أعلن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، عن المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قوله إن "الجمهورية الإسلامية، وانطلاقا من سياساتها المبدئية، تدعم يمنا موحدا مع الحفاظ على سيادته على جميع أراضيه".

ولفت موسوي إلى أن اجراءات الإنتقالي الجنوبي "لن تساعد في حل مشاكل اليمن الحالية، بل ستجعل الأوضاع في هذا البلد أكثر تعقيدا".

وأشار إلى أن "السبيل الوحيد لإرساء الإستقرار في اليمن، هو الوحدة بين القوى اليمنية، واجراء مباحثات سياسية من مختلف الأطراف، لتشكيل حكومة موحدة وشاملة".

ولاقى إعلان "المجلس الانتقالي"، خلال ساعات، رفض 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، ممن أكدت تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي.

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ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن (جنوب)، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا عُرف بـ"اتفاق الرياض" يتضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.

غير أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.