- 1/2
- 2/2
أعلن نادي واتفورد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي بابي جويي من فريق لوهافر، الناشط بدوري الدرجة الثانية الفرنسي.
ويبدأ عقد جويي (21 عاما) في الأول من يوليو هذا الصيف ويستمر لمدة خمسة أعوام.
وذكر النادي في بيان أنه تم تقديم موافقة رسمية قبل العقد.
وسيبقى جويي لاعبا رسميا في فريق لوهافر حتى الأول من تموز/يوليو، ولكن تم إلغاء كافة نشاطات كرة القدم في فرنسا أمس الثلاثاء بعد أن منع إدوار فيليب رئيس الوزراء إقامة أي أحداث رياضية حتى سبتمبر.
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، ترددت على نطاق واسع تقارير مفادها أنه سيتم مناقشة إمكانية استئناف الموسم الحالي، الذي توقف بسبب فيروس كورونا، يوم 8 يونيو المقبل، بعد غد الجمعة.
ويحتل واتفورد حاليا المركز السابع عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي تسع جولات على نهايته.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر واتفورد الإنجليزي يعلن تعاقده مع جويي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.