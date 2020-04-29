"إبداع عزلة كورونا" في مسابقة فنية سعودية

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مبادرة إبداع 2020 من مؤسسة كندة للفن العربي المعاصر مسابقة تدعو الفنانين في السعودية إلى استخدام عزلة كورونا لإبداع فني يحفظ لهم سمتهم الإيجابية.

"الخليج 365" من دبي: أطلقت مؤسسة كندة للفن العربي المعاصر مسابقة فنية تحت عنوان "مبادرة إبداع 2020"، هي معرض لنتاجات عزلة المواطنين بسبب جائحة كورونا ينتجونها بكل وسائط الإبداع الممكنة، وذلك برعاية وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة خلال نوفمبر القادم.

تدعو المسابقة الفنانين في المملكة العربية السعودية إلى تحدي فضولهم وإبداع أي عمل فني محوره الوباء أو تداعياته التي طالت جميع شرائح المجتمع في جميع أنحاء العالم، سعيًا إلى تشجيع الناس على الحفاظ على إيجابيتهم وإنتاجهم في وقت الأزمات، وعلى توجيه إبداعهم للتغلب على الخوف والعزلة.

منفذ للتعبير

قالت ديالى المنديل، عضو مجلس إدارة مؤسسة كندة، لـ "عرب نيوز": "تهدف هذه المسابقة أيضًا إلى تشجيع الفنانين على العمل بما هو في متناول اليد، وإبداع فن صديق للبيئة، فضلًا عن إنشاء منفذ للتعبير للجميع في هذه الأوقات العصيبة".

لم تضع المؤسسة شروطًا محددة للأعمال الفنية المقدمة، وتركت للمشاركين حرية التعامل مع الوباء بشكل مباشر أو مع تداعياته بشكل غير مباشر. كما قسمت المؤسسة المسابقة إلى جزئين: يشمل الأول الرسم أو النحت أو دفتر الفنان أو الفن متعدد الوسائط (فن الكائن Object Art) أو الطباعة الكلاسيكية والرقمية، على أن تكون ضمن قياسات متوسطة؛ ويشمل الثاني التصوير بنوعيه التقليدي والرقمي، والفيديو، على أن يكون بنسخة واحدة ومنتجًا ضمن الظروف الحالية.

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جوائز وكتاب

يحصل الفائزون المشاركون في القسم الأول على 6 جوائز: جائزتان قيمة الواحدة منهما 22500 ريال، و4 جوائز قيمة مل منها 15 ألف ريال. ويحصل الفائزون المشاركون في القسم الثاني على 4 جوائز: جائزتان قيمة كل منهما 11250 ريالًا، وجائزتان قيمة كل منهما 7500 ريال.

تصدر المؤسسة كتابًا فيه كل إنتاج هذا المعرض، ويُرسل إلى المشاركين الذين تختارهم اللجنة المكلفة الفصل في الأعمال المقدمة. وتقدم المؤسسة الأعمال الفائزة هدية إلى المتحف السعودي للفن المعاصر.

وطلبت مؤسسة كندة من الراغبين في المشاركة إرسال إنتاجهم إلى البريد الإلكتروني للمؤسسة [email protected]، قبل نهاية أغسطس المقبل.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن "عرب نيوز". الأصل منشور هنا.

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