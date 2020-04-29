تسجل خمس إصابات بفيروس كورونا في جنوب اليمن

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أعلنت السلطات اليمنية المعترف بها دوليا الأربعاء إصابة خمسة أشخاص بفيروس كورونا المستجد جنوب البلد الغارق في نزاع مسلح دمر قطاعه الصحي وتسبّب بأسوأ أزمة انسانية في العالم.

وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا الحكومية في تغريدة إنه تم تسجيل خمس إصابات مؤكدة بالفيروس في عدن، المقر المؤقت للسلطة المعترف بها دوليا.

وكان اليمن سجل في الاسابيع الماضية إصابة واحدة بالفيروس تماثلت للشفاء.

وكانت منظمات إغاثية حذرت من أن وصول كورونا ينذر بكارثة بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب.