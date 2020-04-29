دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ارتفاع الحصيلة اليومية لوفيات ارتفاع الحصيلة اليومية لوفيات كورونا بإسبانيا وخطة تخفيف القيود لم تتأثر

مدريد (رويترز) - سجلت إسبانيا 325 وفاة بفيروس كورونا المستجد ليل الثلاثاء ارتفاعا من 301 وفاة في اليوم السابق، لكن مسؤولي الصحة قالوا إن أوضاع التفشي تتطور بشكل موات في حين تستعد البلاد لتخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 453 حالة ليصل إلى 24275 وإن الحالات الإضافية من الأيام السابقة في إقليم جاليسيا.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات قفز بواقع 2144 حالة عما كان عليه يوم الثلاثاء وبلغ 212917 إصابة، وهو ثاني أكبر عدد بعد الولايات المتحدة.

وقال فيرناندو سايمون منسق الطوارئ الصحية في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "التطور الذي نشهده ما زال مواتيا جدا ومتماشيا مع توقعاتنا".

وانخفض عدد الوفيات اليومي بدرجة كبيرة عن أعلى رقم مسجل وهو 950 حالة في أوائل أبريل نيسان.

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وقال إن معدل الانتشار، وهو متوسط عدد الإصابات التي يتسبب فيها مصاب واحد، استقر دون الواحد الصحيح في كل مناطق البلاد تقريبا.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث مساء يوم الثلاثاء خطة من أربع مراحل لرفع إجراءات العزل العام التي تعد من الأكثر صرامة في أوروبا وصولا إلى العودة للحياة الطبيعية بحلول نهاية يونيو حزيران.

وأوقفت إجراءات العزل الحياة العامة في البلاد منذ 14 مارس آذار وشلت الاقتصاد تقريبا.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)