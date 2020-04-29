دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيسة جلاكسو سميثكلاين لا تتوقع إنتاجا ضخما للقاح الكورونا قبل منتصف 2021

(رويترز) - قالت إيما والمسلي الرئيسة التنفيذية لشركة جلاكسو سميثكلاين، أكبر شركة لإنتاج المصل واللقاح في العالم، إن السعي العالمي لتطوير لقاح واق من فيروس كورونا لن يقود إلى منتجات متاحة على نطاق واسع قبل النصف الثاني من العام القادم. © Reuters رئيسة جلاكسو سميثكلاين لا تتوقع إنتاجا ضخما للقاح الكورونا قبل منتصف 2021

وقالت في إيجاز إعلامي بعد إعلان نتائج الربع الأول من العام "إذا سارت الأمور على ما يرام... فإن الوصول إلى مستوى تصنيع مئات الملايين (من الجرعات) سيكون في النصف الثاني من العام المقبل".

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)