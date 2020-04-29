روحاني للإيرانيين: لا تخافوا.. ولكن إحذروا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الإيراني حسن روحاني

وتعد إيران ضمن أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة عن روحاني قوله إن "الخوف المفرط والقلق المفرط والهلع المفرط أسوأ من هذه الكورونا نفسها وهذا الفيروس، ويمكن أن يدمر ذلك حياة الناس ويقلق راحتهم.

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"لكن في الوقت نفسه علينا ألا نكون مهملين مما يعني أنه يجب ألا نفرط في القلق والهلع ويجب توخي الحذر اللازم".

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وعاد الإيرانيون إلى المتاجر والأسواق والحدائق خلال الأسبوع المنصرم مع تخفيف البلاد القيود المفروضة بسبب كورونا بعد أن تراجعت الزيادة اليومية في عدد حالات الوفاة إلى أقل من 100 منذ 14أبريل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الثلاثاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 71 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالي إلى5877.

وأضاف أن إجمالي الإصابات في إيران وصل إلى 92584.