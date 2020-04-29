العراق يسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد المصابين بفيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من ضعفي العدد الذي أعلنت عنه السلطات العراقية أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية «تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وذكرت أن «الإصابات توزعت في محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وكركوك والمثنى وبابل وأربيل»، وأنه «تم تسجيل حالتي وفاة في بغداد وأربيل».

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وأضافت أن «الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 33 حالة شفاء»، مشيرة إلى «فحص 4648 مواطنا خلال ذات المدة».

وأشارت إلى أن «مجموع الإصابات بلغ 1928، والوفيات 90 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1319».

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