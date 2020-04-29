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العراق يسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد المصابين بفيروس كورونا

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس في العراق اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من ضعفي العدد الذي أعلنت عنه السلطات العراقية أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية «تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وذكرت أن «الإصابات توزعت في محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وكركوك والمثنى وبابل وأربيل»، وأنه «تم تسجيل حالتي وفاة في بغداد وأربيل».

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وأضافت أن «الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 33 حالة شفاء»، مشيرة إلى «فحص 4648 مواطنا خلال ذات المدة».

وأشارت إلى أن «مجموع الإصابات بلغ 1928، والوفيات 90 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1319».

لقطات مؤثرة من حرب العراق

CAMP SHOUP, KUWAIT: US Marines from the 2nd battalion/8 MAR, prepare themselves after receiving orders to cross the Iraqi border at Camp Shoup, northern Kuwait, 20 March 2003. US marines and army infantry have advanced 40 kilometers (20 miles) inside Iraq since storming across the Kuwaiti border overnight, a marine officer said early today. AFP PHOTO/Eric FEFERBERG (Photo credit should read ERIC FEFERBERG/AFP/Getty Images)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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