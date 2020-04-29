شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: الكاظمى يقنع جميع الكتل السياسية مشاركته فى اختيار الحكومة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مراسل بشكة سكاى نيوز في العراق، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي نجح في إقناع جميع الكتل السياسية أن تكون تشكيلته الحكومية من اختياره، وفقا لخبر عاجل بثته القناة منذ قليل.

وفى وقت سابق استبعد وزير الصحة العراقى جعفر علاوى، الذهاب باتجاه "الحظر الشامل"، وذلك بعد تسجيل زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقال علاوى - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية - اليوم الأربعاء، إن الوزارة لديها خبراء لتقييم الوضع العام في جميع المناطق، مؤكداً عدم الذهاب باتجاه "الحظر الشامل " فى الوقت الحالى ، وأنه عند الحاجة سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة .

وفى سياق متصل، أعلنت دائرة صحة ديالى عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا " المستجد منذ اكثر من ثلاثة أسابيع .

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، إن الاجراءات الصحية التي اتخذتها دائرة الصحة لمواجهة الفيروس أسهمت في تطويق المرض وعدم تسجيل اية اصابة جديدة ، داعيا المواطنين الى الالتزام بقرارات "خلية الأزمة" وتجنب التجمعات، وتطبيق أساسيات النظافة الشخصية والعامة حفاظا على الصحة العامة.

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كما أعلن رئيس قضاء الهارثة شمالى البصرة نذير الشاوي عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى القضاء.

وقال الشاوي - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ اليوم الأربعاء، إن الفرق الصحية سجلت 34 اصابة جديدة بالوباء من المخالطين لمصابين في نفس منطقة الخورة أثناء مجلس عزاء وجميعهم من ذوي المصابين الـ 37 الذين أعلنت دائرة صحة البصرة عنهم امس، مضيفا أن الفرق الصحية باشرت بنقل المصابين الى المدينة الرياضية لغرض الحجر الصحي واتخاذ الاجراءات الصحية.

وفى سياق متصل وجه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، باستنفار أمني عام في محافظة البصرة بعد ارتفاع إعداد الإصابات في مناطق شمال المحافظة.