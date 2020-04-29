شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الأردنى: خطة لإعادة الطلبة فى الخارج اعتبارا من 5 مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، أن هناك خطة لإعادة الطلبة في الخارج اعتبارا من الخامس من الشهر المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق بحث رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتى، سبل التعاون مع البنك فى ظل الظروف الحالية والتداعيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه تم خلال المباحثات التي جرت عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وضع مسؤولي البنك بصورة الجهود المتخذة من جانب الأردن للتعامل مع الفيروس واحتوائه والتدابير والإجراءات المنفذة في الجوانب المختلفة وخاصة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
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