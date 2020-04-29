شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 7 وفيات جديدة بكورونا وإجمالى الوفيات 444 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 444 بعد تسجيل 7 وفيات جديدة ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس (كورونا) المستجد بالجزائر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بالبلاد إلى 3649 حالة إصابة، و437 حالة وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفى اليومى - إنه تم تسجيل 132 حالة إصابة جديدة، و 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 1651 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

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وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.

وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 14 مايو المقبل.