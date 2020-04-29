ارتفاع عدد المصابين من الجاليات الفلسطينية بالعالم بكورونا إلى 1229 إصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم إلى 1229 مصابا، فيما سجلت 61 حالة وفاة، و476 حالة تعافي. وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تسجيل 13 إصابة في صفوف أبناء الجالية، منها 10 إصابات في "ميتشغن"، وإصابتين في "اوهايو"، وإصابة في "فيلادلفيا".

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