شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار رجل أعمال هندى بعد قفزه من الطابق الـ 14 فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم رجل أعمال آسيوى على الانتحار بعد أن قفز من الطابق الـ 14 في إمارة دبى، ونقل موقع "عجمان نيوز" الإماراتي عن العميد عبد الله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، "أن التحقيقات أثبتت عدم وجود شبهة جنائية جراء انتحار رجل الأعمال بعد أن ألقى نفسه من شرفة منزل صديقه بالطابق 14 حيث كان ابنه متواجد معه".

وأوضح العميد بن سرور أن تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم الخميس الماضي، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات من شاب آسيوي يبلغ من العمر 22 عاما يفيد أن والده ألقى نفسه من الطابق 14 أثناء تواجدهم عند صديق والده.

وأشار العميد بن سرور إلى أنه بالانتقال إلى موقع الحادث وبعد المعاينة وأخذ أقوال الشهود، تبين أن الشخص يعاني من حالة نفسية سيئة وقام بإلقاء نفسه من الشرفة ولا يوجد شبهة جنائية.

في سياق آخر، ألقت شرطة دبي القبض على شخص قام بتحدي الأجهزة الأمنية الإماراتية عبر مقطع فيديو صوره لنفسه وهو يتعاطى مخدر الهيروين.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي في بيان لها على "فيسبوك"، إن "صاحب الفيديو شاب آسيوي الجنسية، مشيرة إلى اتخاذها كافة الإجراءات القانونية بحقه".