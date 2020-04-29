شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستبعد فرض الحظر الشامل بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد وزير الصحة العراقى جعفر علاوى، الذهاب باتجاه "الحظر الشامل " وذلك بعد تسجيل زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقال علاوى - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية - اليوم الأربعاء، إن الوزارة لديها خبراء لتقييم الوضع العام في جميع المناطق، مؤكداً عدم الذهاب باتجاه "الحظر الشامل " فى الوقت الحالى ، وأنه عند الحاجة سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة . وفى سياق متصل، أعلنت دائرة صحة ديالى عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا " المستجد منذ اكثر من ثلاثة أسابيع . وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي ، إن الاجراءات الصحية التي اتخذتها دائرة الصحة لمواجهة الفيروس أسهمت في تطويق المرض وعدم تسجيل اية اصابة جديدة ، داعيا المواطنين الى الالتزام بقرارات "خلية الأزمة " وتجنب التجمعات ، وتطبيق أساسيات النظافة الشخصية والعامة حفاظا على الصحة العامة. Advertisements كما أعلن رئيس قضاء الهارثة شمالى البصرة نذير الشاوي عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى القضاء. وقال الشاوي - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ اليوم الأربعاء، إن الفرق الصحية سجلت 34 اصابة جديدة بالوباء من المخالطين لمصابين في نفس منطقة الخورة أثناء مجلس عزاء وجميعهم من ذوي المصابين الـ 37 الذين أعلنت دائرة صحة البصرة عنهم امس، مضيفا أن الفرق الصحية باشرت بنقل المصابين الى المدينة الرياضية لغرض الحجر الصحي واتخاذ الاجراءات الصحية.

وفي سياق متصل وجه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، باستنفار أمني عام في محافظة البصرة بعد ارتفاع إعداد الإصابات في مناطق شمال المحافظة.

ودعا قائد العمليات في بيان له، المواطنين الى الإلتزام بقواعد حظر التجوال وتحمل المسؤولية الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية بهذا الجانب خصوصا علماء الدين والخطباء الذين كان لهم الدور الكبير خلال الفترة الماضية في حث الناس على البقاء في بيوتهم.

وأضاف نزال أن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها من قبل دائرة صحة البصرة تحتم علينا إتخاذ إجراءات أمنية مشددة وانتشار أمني واسع.

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