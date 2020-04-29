شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لقادمين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأردن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لقادمين من الخارج ليرتفع العدد الكلي إلى 451 إصابة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق بحث رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتى، سبل التعاون مع البنك فى ظل الظروف الحالية والتداعيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه تم خلال المباحثات التي جرت عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وضع مسؤولي البنك بصورة الجهود المتخذة من جانب الأردن للتعامل مع الفيروس واحتوائه والتدابير والإجراءات المنفذة في الجوانب المختلفة وخاصة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.