شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: 110 آلاف حالة اشتباه بالكوليرا فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الأربعاء، إنها رصدت أكثر من 110 آلاف حالة اشتباه بالكوليرا فى اليمن منذ مطلع العام الجارى.

وأفادت ممثلة "يونيسف" فى اليمن، سارة بيسلو نيانـتـي، - فى بيان أوردته قناة العربية الإخبارية - أنه "منذ يناير 2020، تم تسجيل أكثر من 110 آلاف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا فى 290 مديرية (إجمالى 331 مديرية) يمثل الأطفال دون الخامسة نحو ربع تلك الحالات" ، مؤكدة أن "أطفال اليمن عرضة لعدد لا يحصى من المخاطر التى تهدد بقاءهم على قيد الحياة".



وأوضح البيان أن الخطر المحدق بأكثر من 5 ملايين طفل دون الخامسة فى اليمن، يتعاظم جراء وباء الكوليرا والإسهال المائى الحاد، حيث تشهد البلاد هطول أمطار غزيرة منذ منتصف أبريل الجارى".

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وأضاف البيان أن "انتشار الكوليرا على نطاق أوسع وارتفاع مستويات سوء التغذية وتفشى الأمراض، جميعها أسباب قد تؤدى إلى تفاقم العبء الملقى على كاهل الأطفال وأسرهم".



وتابع البيان: "يأتى هذا فى الوقت الذى تعانى فيه اليمن تبعات الجائحة العالمية المتمثلة بفيروس كوفيد-19 ، ومع أنه لم يبلغ حتى الآن سوى عن حالة واحدة فقط فى اليمن، إلا أن خطر تفشى الوباء لا يزال مرتفعاً للغاية".



وأدت الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة التى ضربت عدن وأبين ولحج ومدينة صنعاء إلى انقطاع خدمات مياه الشرب المأمونة وتعطل مرافق الصرف الصحي، كما دمرت المنازل وهجرت الأسر من منازلها ما يوفر بيئة مثالية لتفشى الكوليرا، وفق البيان.



وكانت مُنظمة أوكسفام الدولية الإغاثية، توقعت أن يتسبب موسم الأمطار فى اليمن بارتفاع تفشى وباء الكوليرا فى اليمن إلى أكثر من مليون حالة، بعد أن سجل أكبر عدد من الحالات المُشتبه بإصابتها فى أى بلد فى عام واحد، وذلك فى 2017 و2019.