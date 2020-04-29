شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تسجل 5 إصابات كورونا في مدينة عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية في اليمن على تويتر، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في مدينة عدن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وكالات الإغاثة الأممية بصنعاء، أنها تشعر بمخاوف بالغة من وجود فيروس كورونا وإمكانية الانتشار السريع له، فقد بقيت اليمن خلافًا لما يحدث ببقية بلدان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بحالة واحدة مؤكدة مخبريًا للإصابة بكورونا، وهى المعلنة فى حضرموت في 10 من أبريل الجارى، وفق بيان صحفى.

وقالت السيدة ليز جراندي، منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية باليمن: لقد حذّرنا منذ أول حالة إصابة بكوفيد19 من أن الفيروس موجود الآن في اليمن وقد ينتشر بسرعة، خاصة فى ظل وجود جميع العوامل المساعدة على انتشاره.

Advertisements

وأضافت جراندى، أن فى اليمن مستويات منخفضة من المناعة العامة، ومستويات عالية من الضعف الحاد، ونظام صحي هش ومثقل، واستنادًا إلى أنماط انتقال الفيروس في البلدان الأخرى، وبعد مرور سبعة عشر يوما منذ إعلان الحالة الأولى، تحذر الوكالات الأممية من أن هناك احتمالا حقيقيا من أن يكون الفيروس قد تم انتشاره دون أن يتكم اكتشاف الحالات المصابة مما يزيد من احتمالية أن تطغى الحالات بسرعة على القدرات الصحية.

وأضافت جراندي: "ليس هناك وقت لنضيعه. يجب توعية الناس بدقة وسرعة حول ما يحدث حتى يتمكنوا من القيام بما هو ضروري لحماية أنفسهم وأسرهم."