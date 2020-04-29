شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة التونسية تنهى السنة الدراسية لجميع المستويات ما عدا البكالوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، إنهاء السنة الدراسية لكل المستويات، واستكمالها بالنسبة لتلاميذ البكالوريا، وحددت تواريخ استثنائية للامتحانات والمناظرات الوطنية، خلال الفترة المترواحة بين 29 يونيو و15 يوليو 2020، وفق ما أعلنه وزير التربية محمد الحامدى، خلال ندوة صحفية بالقصبة.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، ستجرى الدورة الرئيسية لبكالوريا 2020، أيام 8 و 9 و10 و13و 14 و15 من شهر يوليو القادم، على أن تستكمل السنة الدراسية بالنسبة للمترشحين لهذا الامتحان خلال الفترة بين 27 مايو و23 يونيو القادمين، وفق الوزير الذى أفاد أن التصريح بنتائج الدورة الرئيسية سيكون يوم 26 يوليو القادم، فيما تجرى دورة المراقبة أيام 27 و 28 و29 و30 يوليو 2020 ويقع التصريح بنتائجها يوم 9 اغسطس 2020.

وتقرر، حسب الحامدى، التقليص بيوم فى فترة اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسى العام والتقني، وإجرائه يومي2 و3 يوليو 2020، وفى فترة إجراء مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية التى تقرر إجراؤها يومى الاثنين والثلاثاء الموافق لـ 29 و30 مايو المقبل، مع الاقتصار فى كلا الحالتين على محتوى محاور الثلاثيتين الأولى والثاني.

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ويمكن، وفق الوزير، مراجعة هذه الرزنامة فى ظل تطور الوضع الصحى لافتا إلى أن هناك اجراءات اتخذت للإسعاف واحتساب المعدل آخر السنة.

وبحسب احصائيات استقتها وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) من وزارة التربية فقد ترشح 133427 تلميذ لاجتياز امتحان بكالوريا 2020، فيما ترشح امتحان شهادة ختم التعليم الأساسى العام والتقني، وهو امتحان اختيارى 28 ألف و184 مترشحا ( موزعين بين 27 ألف و903 مترشحا لشهادة ختم التعليم الأساسى العام و 281 مترشحا لنيل شهادة التعليم الأساسى التقني).

وترشح إلى مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية، وهى مناظرة اختيارية، 52 ألف و889 مترشحا.