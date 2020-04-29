شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبى التقنى يدشن منصة ذكية جديدة للتدريب عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن مبارك سعيد الشامسى مدير عام مركز أبوظبى للتعليم والتدريب التقنى والمهنى بالإمارات، "منصة أبوظبى التقنى الذكية الجديدة" "iTeach "لتدريب وتأهيل أبناء المجتمع فى مختلف المجالات بما يعزز منظومة "التعلم عن بعد"، وتسهم المنصة فى ضمان استمرارية واستدامة التعليم وتكامل الخدمات التدريبية والتأهيلية لجميع افراد المجتمع فى مختلف المجالات، التى تدعم نظام الكفاءات وتتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية أبوظبى 2030، وذلك استمرارا لنجاحات المركز مؤخرا فى تطبيق منظومة العمل عن بعد ومنظومة التعليم عن بعد التى استقطبت آلاف الطلبة.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال مبارك الشامسى، إن المنصة الجديدة تتميز بشموليتها وأنها متاحة لجميع المراكز التدريبية المعتمدة على مدار 24 ساعة بالمجان، بما يعكس جاهزية "أبوظبى التقني" وتمتعه بالبنية التحتية والتقنيات العالية التى تؤهله لطرح المحتوى التدريبى الذى يتوافق مع استشراف الحاضر والمستقبل.

وأشار إلى، أن المنصة تمكن المتدربين من الالتحاق بالدورات التدريبية الافتراضية، دون تقيد بوقت أو مكان محدد، ومن ثم تكوين مجتمع افتراضى يتفاعل المنتسبون له مع أقرانهم من المتخصصين بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات إضافة الى أنها تحتوى على دليل للمواد التدريبية ومجموعة من الخدمات الإلكترونية مثل التواصل الميسر والتعلم عن طريق الهواتف الذكية والتقنيات الحديثة.

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وأوضح، أن المنصة الجديدة تطرح منظومة تفاعلية تدريبية عن بعد تقدم من خلالها البرامج التدريبية المتميزة التى تتيح للمستخدم سهولة الوصول لها طوال الوقت عن طريق البث المباشر والمشاركة الافتراضية مضيفا أن المركز سيقوم بتوفير محتوى تعليمى جديد يتضمن مكتبة تكنولوجية تقدم برامج تدريبية عن بعد فى العديد من المجالات مثل تطوير الذات ومهارات القيادة وإدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرها من البرامج الهادفة.

ودعا أبناء المجتمع إلى التفاعل مع هذه المنصة الإلكترونية التى تمكنهم من طرح مختلف البرامج النوعية المتقدمة.

من جانبه، قال على محمد المرزوقى رئيس مهارات الامارات فى "أبوظبى التقني" أن المنصة الجديدة تطرح دورات جديدة ومنوعة منها "إدارة المشاريع" و"التغذية والرياضة فى المنزل" والحوسبة السحابية حيث يمكن للجميع التسجيل فى مختلف الدورات عبر www.icampus.ac.ae مؤكدا ثراء المنصة بالكثير من البرامج والدورات التفاعلية التى تتوافق مع مهارات وتخصصات أبناء المجتمع.