شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل واستقبال المتسوقين بالمراكز التجارية بالمدينة المنورة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المدينة المنورة اليوم الأربعاء، افتتاح المراكز التجارية، وبدء استقبال المتسوقين مع بدء سريان أمر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، بالسماح لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، ابتداء من 6 رمضان وحتى 20 رمضان، وذلك فى فترة السماح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.



تعليمات الامان على بوابات المولات

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، ويجسّد الأمر السماح لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالعمل حرص القيادة، واهتمامها بتلمّس احتياجات المواطنين والمقيمين، لتأمين متطلباتهم المعيشية مع دخول شهر رمضان المبارك، بما يتوافق مع توصيات الجهات الصحية المختصة، مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية التى تعدّ مسئولية الجميع للحدّ من انتشار فيروس كورونا.



الاستعدادات للكشف على المستوقين قبل دخولهم المولات

واظهرت المراكز التجارية، الالتزام بضوابط العمل، التى حددتها أمانة منطقة المدينة المنورة، وذلك بإغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات، كمناطق الألعاب أو العروض، وغرف الصلاة، وغرف قياس الملابس، مع تنظيم دخول المتسوقين للمتاجر وحساب متوسط عدد العملاء داخل المتجر، بما لا يقل عن ١٠ أمتار مربع لكل عميل، مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد.

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سيدة تخضع للفحض قبل دخولها المراكز التجارية

وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء "قفازات، كمامات، مطهرات" وتعقيم المنشأة على مدار الساعة، والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق، ومنع دخول الاطفال تحت سن 15 عاماً، وإزالة الكراسى وأماكن الجلوس بالممرات، وإغلاق المصاعد والاعتماد على السلالم، وفى حال عدم وجود سلالم يتم السماح بدخول شخص واحد بالمصعد، وتوفير وحدات فحص طبى وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز التجارى.



قياس درجة حرارة المتسوقين بالمولات

وتوفير غرفة للعزل الطبى عند الاشتباه بأى حالة، وتوفير أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة وتنظيم الدخول إلى السوق، والالتزام بوسائل الدفع الإلكترونى قدر الإمكان.