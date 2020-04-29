شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يقرر تمديد حالة الطوارئ فى البلاد 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرّر قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسى، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ فى كامل أنحاء الجمهورية التونسة، لمدة 30 يوما، وذلك ابتداء من الغد 30 أبريل 2020، وكان رئيس الدولة قرّر التمديد فى حالة الطوارئ فى كامل تراب الجمهورية التونسية، و ذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.

و من الجدير بالذكر، أن حركة النهضة الإخوانية التونسية، تستغل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد لتمرير مشاريع قوانين مشبوهة تحت قبة مجلس الشعب التونسى، وهو ما أثار حفيظة عدد من الأحزاب السياسية التونسية وتحديدا حركة نداء تونس المناهضة لتحركات النهضة.

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وتسبب مشروعان لاتفاقيتين تجاريتين مع تركيا وقطر حفيظة عدد كبير من نواب مجلس الشعب التونسى، ما أثار جدلا فى الشارع التونسى أجبر البرلمان إلى تأجيل التصويت عليهما، وسط اتهامات لرئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى باستغلال منصبه لتمكين أنقرة والدوحة من التغلغل وإحكام القبضة على الاقتصاد التونسى، فى إطار أجندة تنظيم الإخوان المرتبطة بالمشروع التركى والقطرى فى البلاد.

كان مقرر أن يعقد البرلمان التونسى جلستين متتاليتين، يومى الأربعاء والخميس، للنظر فى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب له بتونس، واتفاقية أخرى على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين تونس وتركيا، لكن مشروع القانون قوبل برفض شعبى وبرلمانى.