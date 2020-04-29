شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يشكل لجنة لدراسة البرنامج الحكومى لمصطفى الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البرلمان العراقي تشكيل لجنة لدراسة البرنامج الحكومي المقدم من طرف رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق اعتبر نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" يستغل الظروف الراهنة ويهدد امن المحافظات، داعيا الى تفعيل عمل مراكز التنسيق الأمني المشترك بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان.

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وقال مكتب الكعبي - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب ترأس، اليوم الثلاثاء اجتماعا أمنيا موسعا بحضور رئيس لجنة الامن والدفاع محمد رضا وأعضاء اللجنة مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يار الله والفريق الركن سعد العلاق وقادة عمليات محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين وعدد من كبار القادة والضباط في المحافظات الثلاث".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع مراجعة وتقييم الواقع الأمني في عموم البلاد سيما المحافظات المذكورة والتهديدات والخروقات الأمنية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة فضلا عن الوقوف على الإمكانيات والقدرات العسكرية والاحتياجات ومكامن الخلل الموجودة في مختلف القطعات المنتشرة في أرجاء البلاد وصولا الى وضع المعالجات اللازمة وجملة من التوصيات الخاصة بالاجتماع".

وحذر الكعبي بحسب البيان من "خطورة أي تراخ أمني في مواجهة الإرهاب سيما في هذا الظرف الذي نواجه فيه معركة اخرى تتمثل بمحاربة وباء كورونا"، داعيا الى "تعزيز الجهد الجوي والقطعات الأمنية الموجودة في بغداد وديالى وكركوك وصلاح الدين وتكثيف عمليات تعقب الارهابيين عبر المناطق الصحراوية الشاسعة وغيرها واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر وتفعيل الجانب الاستخباري".