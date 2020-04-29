شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية اللبنانى يلتقى المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير المالية اللبنانى غازى وزنى، اليوم الأربعاء فى بيروت، المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيتش، وجرى خلال اللقاء بحث الخطة المالية والاقتصادية المقترحة من الحكومة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات ليتمكن لبنان من الحصول على مساعدات مالية دولية، و ذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

و كان عدد من المحتجون اللبنانيون، قد حطم أمس الثلاثاء، عدد من واجهات المصارف فى طرابلس، وإضرام النار فى بنك واحد على الأقل، عندما تحولت احتجاجات بسبب الأزمة الاقتصادية فى لبنان إلى العنف فى مدينة طرابلس فى شمال لبنان الليلة الماضية، وذلك فى ظل رفضهم للسياسات الاقتصادية والمالية، والمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية.

و من جهته أعرب الجيش اللبنانى، عن أسفه البالغ لسقوط قتيل من أبناء مدينة طرابلس "شمالى لبنان" خلال التحركات الاحتجاجية، التى شهدتها المدينة أمس، مشيرا إلى أنه يحترم حق التظاهر والتعبير عن الرأى شريطة التزام السلمية والابتعاد عن التخريب والشغب.

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وذكر الجيش اللبنانى فى بيان له اليوم، أنه تقرر فتح تحقيق فى حادث سقوط قتيل فى طرابلس والتى شهدت ليل أمس أعمال شغب واسعة النطاق واشتباكات بين مجموعات من مثيرى الشغب من جهة وقوات الجيش والقوى الأمنية من جهة أخرى.

وأكد الجيش اللبنانى احترامه حق المواطنين فى التعبير عن الرأي، شرط ألا يأخذ التحرك منحى تخريبيا يطال المؤسسات العامة والخاصة، داعيا اللبنانيين للالتزام بالإجراءات الأمنية.