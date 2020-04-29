شكرا لقرائتكم خبر عن محامية تونسية: نرفض الدور المشبوه لطائرات تتبع السراج على أراضينا ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المحامية والحقوقية التونسية وفاء الشاذلى إن آلاف المرتزقة والمسلحين يصلون إلى العاصمة طرابلس دعما لحكومة الوفاق، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان في ليبيا متحالفة مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مؤكدة رفض الشعب التونسى لأى دور مشبوه لطائرات تتبع حكومة الليبية على الأراضى التونسية.

أعربت المحامية التونسية في لقاء عبر الفيديو لـ"الخليج 365"، الأربعاء، عن تخوفها من دور الجهاز السرى لحركة التونسية الإخوانية التى تمتلك قوات أمنية موازية لمؤسسات الدولة، موضحة أن الشعب التونسى يرفض أي تحرك لخيانة الدولة الليبية.

أشارت المحامية التونسية إلى تخوفها من محاولات تهريب أسلحة إلى حكومة السراج وهو ما استدعى إطلاق الاتحاد الأوروبى عملية "أرينى" لمراقبة تهريب الأسلحة في ليبيا، مؤكدة أن جماعة الإخوان التونسية لن تتمكن من توريط الشعب التونسى في الصراع العسكرى المسلح في ليبيا، موضحة أن الميليشيات المسلحة المتواجدة في طرابلس والتابعة لحكومة السراج تؤثر على أمن واستقرار تونس.

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وكشفت المحامية التونسية عن عثور السلطات في بلادها على وثائق تكشف التنسيق بين جماعة الإخوان في مصر مع إخوان تونس، موضحة أن ثورة 30 يونيو أنقذت المنطقة من مشروع الاخوان.

وحذرت وفاء الشاذلى من مخطط جماعة الإخوان في تونس للتفريط في سيادة البلاد عبر توقيع اتفاقيتين مع قطر وتركيا، مؤكدة أن جلسة مجلس نواب الشعب كان من المفترض مناقشة الاتفاقيتين اليوم الأربعاء إلا أنه تم تأجيل الجلسة، محذرة من دور قطر الرامى لتأسيس صندوق استثماري في البلاد ليطلق يدها في تونس دون رقيب أو حسيب.

أشارت المحامية التونسية إلى فترة احتلال تركيا لعدد من دول شمال افريقيا وتحديدا تونس وليبيا والجزائر، مؤكدة أن الدولة العثمانية قتلت 10 آلاف ليبى من أبناء قبيلة الجوازى على يد أمير عثمانى، داعية الشعب الليبى إلى الوقوف والاصطفاف خلف الجيش الوطنى الليبى في مواجهة الأتراك.

وأوضحت أن الاتفاقيات الموقعة بين فائز السراج والنظام التركى تخالف القانون الدولى والمعاهدات الدولية، مشيرة إلى أن القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر توعد بإنهاء حالة اللا دولة والفوضى في البلاد، متخوفة من تأثر أمن واستقرار تونس بالصراع المسلح في ليبيا.