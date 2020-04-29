شكرا لقرائتكم خبر عن طفلتان بالخرطوم تتعافيان من كورونا التى التقطتاها من والدهما الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تماثلت طفلتان للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" اليوم الأربعاء، بعد انتقال العدوى اليهما من والدهما الطبيب بأحد مستشفيات العاصمة السودانية جراء انتقال العدوى له من المستشفى، وقال والدهما الطبيب، أصبت بالعدوى فى المستشفى الذى أعمل به، وبعد ظهور نتيجة الفحص الإيجابية تم حجرى بمركز العزل بمستشفى جبرة، ومن ثم أصيبت الطفلتان بعد يومين من إصابتى.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أضاف أن مركز العزل بمستشفى جبرة به طابقان واحد للحالات الاشتباه والآخر للحالات المؤكدة، "ونسبة لعدم وجود غرف خاصة بمركز جبرة لعزل نفسى والطفلتين معا، حيث يضم المستشفى عنابر فقط، كان وجود الطفلتين مشكلة خصوصا الحركة و"استخدام الحمام" لذا اخترت العزل المنزلى لثلاثتنا".

وأضاف الطبيب، تلقينا كل الرعاية الصحية والمتابعة الجيدة من وزارة الصحة على مدار اليوم مع اخذ العلاج الداعم

وكان للدعم الأسرى وتقبل ووالدتهم، التى تعمل فى حقل الصيدلانى، وتطبيق كل الموجهات اثر طيب وبفضل الله تماثلت الطفلتان للشفاء اليوم.

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وقال والدهما الطبيب المصاب، إن مركز جبرة للعزل يقدم الأدوية والفحوصات على مدار اليوم بجانب الأكل مجانا للمرضى وبه نظام جيد للتعقيم والنظافة.

وحول تقبل الطفلتين للمرض واعراضه، قال ان الاطفال عموما لا تظهر عليهم الاعراض، مشيرا إلى أن 99٪ من الاطفال لا تظهر عليهم اعراض او مضاعفات.

وحول إصابته بالمرض، أبان انه شعر بحمى وصداع خفيف لمدة يوم، وغالبا ما تأتى كورونا بأعراض خفيفة أو حتى بدون أعراض خاصة للذين يعملون بالمستشفيات، مشددا على ضرورة التوعية للحد من انتشار المرض خاصة للذين ينكرون وجود كورونا بالسودان.