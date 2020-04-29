شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة السعودية" تعلن تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 1325 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة، بالإضافة إلى 5 حالات وفاة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن إجمالى حالات الاصابة بفيروس كورونا داخل السعودية ارتفع إلى 21402 حالة، وإجمالى حالات الشفاء 2953، وفيما وصلت عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 157 حالة.

وطالب متحدث وزارة الصحة السعودية، بضرورة اتباع التعليمات الصحية خلال التعاملات اليومية المباشرة خاصة عند استلام الأطعمة وغيرها، مستعرضا بعض الصور التى ترصد مخلفات من المواطنين فى المملكة وتؤدى إلى انتشار العدوى.

وفيما ينتشر فيروس كورونا على نطاق واسع حيث تخطت الاصابات المائة الألف الأولى بعد المليون الثالث للاصابات، وتقترب الوفيات من 220 ألف حالة، وفيما سجلت فرنسا 367 وفاة جديدة بكورونا و1520 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات، وسجلت السلطات الصحية فى العراق 81 إصابة جديدة بكورونا و33 حالة شفاء وحالتي وفاة.

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ولاية نيويورك الأمريكية شهدت تسجيل 335 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأعلنت بريطانيا عن تسجيل 586 وفاة جديدة بكورونا.

وفيما أفادت وزارة الصحة التركية بتسجيل 92 حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، ليصل الإجمالي إلى 2992، وفى إيطاليا تم تسجيل 382 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 27359. وفيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا يتخطى الـ 200 ألف، بعد تسجيل 2091 إصابة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 143 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2274، وفيما جاءت الحصيلة اليومية للفيروس فى روسيا بـ 5841 حالة جديدة.