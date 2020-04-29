كورونا.. قطر تبدأ إنتاج أجهزة تنفس صناعي

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365ـ يستهدف الانتاج الاكتفاء الذاتي الداخلي والتصدير للخارج في ظل ازدياد الطلب عالميا على أجهزة التنفس لعلاج المصابين بالفيروس.

ـ يقام المشروع بالتعاون بين شركة "برزان" التابعة لوزارة الدفاع القطرية، وشركة "ويلكوكس" الأمريكية، ويقدر إنتاج الشركة بــ2000 جهاز أسبوعيا.



شرعت قطر في إنتاج أجهزة تنفس صناعي محلياً، بالتعاون مع شركة أمريكية، بهدف تغطية متطلبات القطاع الصحي بالبلاد، والتصدير للخارج في ظل ازدياد الطلب عالميا على أجهزة التنفس لعلاج المصابين بكورونا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، الأربعاء، أن الدوحة أطلقت على المنتج المحلي من أجهزة التنفس الاصطناعي اسم "Savr-Q".

ويقام المشروع بالتعاون بين شركة "برزان" التابعة لوزارة الدفاع القطرية، وشركة "ويلكوكس" الأمريكية، ويقدر إنتاج الشركة بــ2000 جهاز أسبوعيا.

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وحسب الوكالة، "زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني٬ واحة العلوم والتكنولوجيا، للإطلاع على مسار الإنتاج".

كما التقى آل ثاني عددا من المهندسين القطريين العاملين بالمركز، والذين يعملون على إنتاج الأجهزة المطابقة لمعايير منظمة "الغذاء والدواء" الأمريكية.

والأربعاء، سجلت قطر 643 إصابة بكورونا، رفعت الحصيلة إلى 11 ألفا و311، بينها 10 وفيات، و1243 متعاف.

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