كورونا.. 1325 إصابة في السعودية و6 بفلسطين

الرياض، رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

سجلت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت فلسطين 6 إصابات جديدة بالفيروس، رفعت الحصيلة إلى 407.

في السعودية، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 5 وفيات جديدة بكورونا، و1325 إصابة جديدة بالوباء، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 21 ألفا و 402، بينها 157 وفاة، وألفين و953 متعافيا بعد شفاء 169 حالة جديدة.‎ وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، توزعت في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

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وأشارت كيلة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 407، بينها 260 من القدس.

وذكرت أن الإصابات بين الكوادر الطبية تقدر بـ9 حالات.

وإجمالا، أصاب الفيروس حتى عصر الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و164 ألفا بالعالم، توفي منهم نحو 219 ألفا، وتعافى أكثر من 975 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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