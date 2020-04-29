اليمن.. تسجيل 5 إصابات بكورونا في ‎عدن

اليمن / الخليج 365
أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).
جاء ذلك في تغريدة للجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا (حكومية)، عبر حسابها على تويتر.
وقالت اللجنة: "تم تسجيل 5 إصابات بكورونا في العاصمة المؤقتة عدن، وسيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقاً"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي 10 أبريل/نيسان الجاري، رصدت اليمن حالة واحدة بالفيروس، بمحافظة حضرموت (شرق)، وتم إعلان شفائها، الإثنين.
والثلاثاء، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن يكون فيروس كورونا قد انتشر في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه.
ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي، جعل منظمات إغاثية تحذر بشكل متكرر من عواقب وخيمة لكورونا حال انتشاره في البلاد.
ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
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