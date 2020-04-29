كورونا.. وفاة بالكويت و1006 إصابات في 5 دول عربية

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت الكويت الأربعاء، حالة وفاة بفيروس كورونا، وتسجيلها مع قطر والبحرين ولبنان وموريتانيا نحو 1006 إصابات، وفقا لإحصاءات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنها سجلت وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24، وإصابة 300 حالة لترتفع الحالات المسجلة إلى 3740.

ولفتت إلى تماثل 213 حالة للشفاء لترتفع أعداد المتعافين إلى 1389، فيما يزال 2327 حالة تتلقى الرعاية، 66 منها في العناية المركزة موزعين على 28 حرجة و38 مستقرة.

وفي قطر سجلت وزارة الصحة، 643 إصابة بالفيروس؛ لترتفع الحصيلة إلى 11 آلاف و311.

وذكرت الوزارة في بيان، أن من بين الحصيلة الإجمالية 10 وفيات، وألف و243 متعاف بعد تسجيل 109 حالة شفاء جديدة.

وفي السياق ذاته أفادت وزارة الصحة البحرينية في بيان، تسجيل 58 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و869.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها 8 وفيات، وألف و370 متعافيا بعد شفاء 60 حالة.

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من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 4 حالات كورونا جديدة رفعت عدد المصابين إلى 721.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي أنها أجرت 1567 فحصا مخبريا أتت نتيجة 4 منهم إيجابية.

ولفتت أنه لا وفيات جديدة حيث استقر العدد عند 24، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 150 شخصا.

وفي موريتانيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثامن إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمدير العام للصحة، سيدي ولد الزحاف، قال إن "الحالة الجديدة تتعلق بسيدة أجنبية تبلغ من العمر68 عاما".

وكانت موريتانيا أعلنت خلوها من فيروس كورونا، بعد شفاء آخر مصابة، وهي طالبة قادمة من فرنسا اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في البلاد 8 بينها حالة وفاة واحدة.

وإجمالا، أصاب الفيروس حتى ظهر الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و151 ألفا بالعالم، توفي منهم نحو 218 ألفا، وتعافى أكثر من 964 ألفا، وفق موقع "وورلد ميترز" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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