ليبيا.. قتيل بقصف مليشيا حفتر مقرا صحيا في طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

قتل موظف بوزارة الصحة الليبية، الأربعاء، وأصيب 6 آخرون، في قصف لمليشيا حفتر استهدف مقرا تابعا للوزارة بالعاصمة طرابلس.

وفي تصريح للأناضول، قال أمين الهاشمي، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، إن "موظفا بوزارة الصحة قتل وأصيب 6 آخرين جراء قصف مليشيات حفتر استهدف مقر إدارة جهاز الطب العسكري (تابع للوزارة)".

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وأضاف الهاشمي أن القصف تسبب في أضرار مادية بمقر جهاز الطب العسكري، دون تفاصيل أكثر.

وتنازع مليشيا حفتر، حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، الذي تم توقيعه في 2015 كأساس للتسوية السياسية في ليبيا، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا، في خطوة لاقت رفضا داخليا وأمميا ودوليا واسعا.

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