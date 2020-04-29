جنود أتراك يزورون طفلا سوريا بترت ساقه في تل أبيض

أنقرة / الخليج 365

زار عدد من الجنود الأتراك، طفلا سوريا بترت ساقه في انفجار لغم زرعه إرهابيو تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" في مدينة تل أبيض بمنطقة "نبع السلام".

وأوضحت وزارة الدفاع التركية على "تويتر"، الأربعاء، أن الطفل (8 أعوام) تلقى العلاج في تركيا بعد الحادث، مشيرة أن إحدى ساقيه بترت والأخرى تعرضت لجروح بالغة، نتيجة الانفجار.

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ونشرت الوزارة صورا تظهر زيارة الجنود للطفل في منزله بمدينة تل أبيض.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.