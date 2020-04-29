سلطات النظام السوري تفرج عن 7 أردنيين

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الأردن، الأربعاء، إفراج النظام السوري عن سبعة من مواطنيه، كانوا موقوفين لديه، دون ذكر لأسباب التوقيف ومدته.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه تم نقل المواطنين إلى المملكة صباحًا، مع إجراءات راعت الاحتياطات الوقائية ضد جائحة كورونا.

وأشار في ذات السياق، بأن المواطنين المفرج عنهم "سيمضون فترة الحجر الصحي في أماكن حجر".

ونقل البيان، عن متحدث الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، شكره للسلطات المعنية لدى النظام السوري؛ لاستجابتها طلب بلاده الإفراج عن الأردنيين الموقوفين، ما أسفر عن إطلاق سبعة منهم.

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وتعرض عشرات الأردنيين للاعتقال من قبل النظام السوري، منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وفق أرقام سابقة لوزارة الخارجية.



وشهدت علاقات البلدين، خلال السنوات الماضية حالة من "الجفاء السياسي"، ظهرت معالمه واضحةً بعد طرد المملكة لسفير النظام لديها، في مايو/أيار 2014، قبل أن تتحسن نسبيا عقب إعادة فتح المعبر.



واختار الأردن، منذ بداية اندلاع الثورة السورية، الحياد في مواقفه "المعلنة" إزاء ما يجري، مُطالبا في كل المحافل الدولية بحلّ سياسي يضمن أمن سوريا واستقرارها.



إلا أن النظام تمسك بـ"نغمة التشكيك" الدائم والاتهامات المستمرة لعمان، بدعمها للمعارضة، وهو ما نفاه الأردن جملةً وتفصيلا.

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