السعودية تعلن تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحافي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي مؤتمرها الصحافي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أكدت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 157 حالة وفاة جديدة.

كما أكدت الوزارة تماثل 169 شخصًا كانوا مصابين بوباء "كورونا" إلى الشفاء.

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وأعلن المتحدث باسم الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، تسجيل 8 وفيات بالفيروس المستجد ليصل مجموع الوفيات إلى 152 شخصاً.

وأشار إلى أن 23% من الحالات المصابة بفيروس كورونا، الثلاثاء، تعود لسعوديين و77% لغير سعوديين.

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