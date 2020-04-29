دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير Alphabet المالي يكشف عن إيرادات بقيمة 41.16 مليار دولار في الربع الأول من 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت Alphabet عن تقريرها المالي للربع الأول من 2020، والذي سجلت فيه إرتفاع سنوي في الإيرادات بنسبة 13%، أو 41.16 مليار دولار.

أشارت Alphabet في إعلانها عن تقريرها المالي للربع الأول من 2020، إلى تراجع عائدات الشركة الإعلانية، بينما حققت منتجات الشركة الأخرى إرتفاع كبير بشكل خاص في محرك البحث، واليوتيوب وأيضاً Cloud.

أيضاً كشفت Alphabet عن صافي أرباح الشركة الذي وصل إلى 6836 مليون دولار، أي بزيادة بنسبة 2.68% عن نفس الربع من العام الماضي.

من جانب أخر سجلت إيرادات YouTube الإعلانية 4038 مليون دولار، بينما حقق محرك بحث جوجل إيرادات بقيمة 24502 مليون دولار، أيضاً حققت الشركة زيادة في ربحية السهم من 9.50 دولار في الربع الأول من 2019 إلى 9.87 دولار في الربع الأول من 2020.

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أيضاً أوضحت Alphabet الإنخفاض الذي شهدته خدمات الشركة الأخرى من إيرادات بقيمة 170 مليون دولار في الربع الأول من 2019، إلى إيرادات بقيمة 135 مليون دولار في الربع الأول من 2020.

يذكر أن Sundar Pichai أكد خلال الإعلان عن التقرير المالي للربع الأول من 2020 على أن شركة Alphabet تتخذ كافة الإجراءات التي تعمل بها على تحسين خدمات الشركة في Google و Cloud و Verily، كما تعمل الشركة على التركيز على تطوير خدماتها لدعم المستخدمين في قطاعات العمل، الترفيه والتعليم إلى جانب الطب.

المصدر

هذا الموضوع تقرير Alphabet المالي يكشف عن إيرادات بقيمة 41.16 مليار دولار في الربع الأول من 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.