دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تايلاند تسجل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس تايلاند تسجل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

بانكوك (رويترز) - سجلت تايلاند يوم الأربعاء تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لكن بلا وفيات، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 2947 بالإضافة إلى 54 وفاة منذ بدء تفشي المرض هناك في يناير كانون الثاني.

وقال تاويسين ويسانيوثين وهو متحدث باسم مركز إدارة الوضع بشأن كوفيد-19 إن هذا هو اليوم الثالث الذي يكون فيه عدد الحالات أقل من عشرة.

وأضاف أن ستا من الحالات الجديدة مرتبطة بحالات سابقة وأن حالتين ليست لهما صلات معروفة بينما كانت الحالة التاسعة لرجل ثبتت إصابته بالمرض لكن ينتظر تتبع مسار العدوى.

ومنذ بدء التفشي، تعافى 2665 شخصا في البلاد وعادوا لمنازلهم.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)