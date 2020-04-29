أمير قطر يصدر عفوا آخر عن سجناء بمناسبة رمضان

الدوحة / الخليج 365
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، عفوا عن عدد جديد من السجناء بعد عفو آخر الأسبوع الماضي.
وذكر الديوان الأميري، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "الشيخ تميم أصدر عفوا عن عدد من السجناء في مكرمة أميرية بمناسبة شهر رمضان المبارك".
ولم يوضح البيان عدد السجناء الذين تم العفو عنهم ضمن القرار.
وأصدر آل ثاني الأربعاء الماضي، عفوا عن عدد من السجناء مراعاةً للظروف الصحية والإنسانية، في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.
وفي وقت سابق الأربعاء، سجلت قطر، 643 إصابة بكورونا؛ لترتفع الحصيلة إلى 11 آلفا و311، بينها 10 وفيات، وألف و243 متعاف بعد 109 حالة شفاء جديدة.
وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم 3 ملايين و149 ألفا، أما حالات الوفاة فبلغت 218 ألفا و385، وحالات الشفاء 962 ألفا و763 وفق أرقام موقع "WorldoMeter".
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