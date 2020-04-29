قيادي بـ"حماس" يندد بـ"دراما" خليجية تدعو إلى "التطبيع"

إسطنبول/الخليج 365-
ندد سامي أبو زهري، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعملين دراميين، تبثها فضائية mbc السعودية، تضمنا رسائل تدعو إلى التطبيع مع إسرائيل.
وقال أبو زهري، في تغريدة نشرها على "تويتر"، إن "الدراما المتصهينة التي تعرضها قناة mbc لشيطنة الفلسطينيين؛ وشرعنة الاحتلال الإسرائيلي؛ وكيّ وعي الأمة؛ لن تفلح في تحقيق أهدافها".
وأضاف "ما عجزت الدبابة الإسرائيلية عن إنجازه، لن ينجح فيه بعض المتصهينين العرب".
والمسلسلان هما "مخرج 7" و "أم هارون"، وتبثهما قناة "أم بي سي" (MBC) السعودية، والتي تبث من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتطرق مسلسل "مخرج 7"، العلاقات العربية مع إسرائيل، وفيه مشاهد تؤيد إقامة علاقات اقتصادية وثقافية معها، وتسيء للشعب الفلسطيني، وتصفه بـ"العدو".
أما مسلسل "أم هارون" فتدور قصته حول سيدة يهودية، والتحديات التي واجهت أسرتها والجالية اليهودية في دول الخليج، وهو ما اعتبره مراقبون، عملا يهدف إلى نشر ثقافة التطبيع مع إسرائيل تزوير الوعي العربي".
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