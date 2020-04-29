شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: 1325 إصابة جديدة و5 وفيات بـ«كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن “إجمالي الحالات في المملكة 21402 حالة، بينها 18292 حالة نشطة، منها 125 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة”.

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وأشار إلى “تسجيل 5 وفيات جديدة في المملكة، ليصل مجموع الوفيات إلى 157 حالة، وتسجيل 169 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2953 حالة”.

وبشأن توزيع الحالات الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، بيَّن “متحدث الصحة”، أن “15% من حالات اليوم تعود لسعوديين، و85% لغير سعوديين”.