شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات احترازية مشددة.. المراكز التجارية تفتح أبوابها أمام المتسوقين ( فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فتحت المراكز التجارية أبوابها اليوم الأربعاء، وسط إجراءات صحية مشددة، وذلك بعد قرار رفع منع التجول جزئيا والسماح للمراكز التجارية بالعمل من اليوم وحتى العشرين من شهر رمضان الجاري.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها صحيفة “الرياض” لحظة دخول المتسوقين لأحد المراكز التجارية وسط إجراءات احترازية وقائية شملت فحص المتسوقين وتعقيم المرافق حرصاً على سلامة المجتمع من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوضح الصور أنه تم وضع لافتات إرشادية تحث المتسوقين على استخدام السلالم الكهربائية بدلاً من المصاعد التي أغلقت ضمن الإجراءات الاحترازية التي توصي بضرورة التباعد المجتمعي.

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وكان وزير الصحة توفيق الربيعة أكد أن رفع المنع جزئياً لا يعني زوال الخطر، لأن الفيروس ينتشر عالميا وما زال متواجداً في جميع مناطق المملكة، مشددا على ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية، والالتزام بلبس الكمامة لعدم انتشار العدوى في حال الخروج للضرورة.