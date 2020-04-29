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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متصفح أوبرا 68 الجديد يدمج أنستقرام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت شركة أوبرا أن إصدار سطح المكتب 68 الجديد من متصفحها الشهير، الذي يحمل الاسم نفسه، يدمج شبكة التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، وذلك بعد دمج شبكة فيسبوك وتطبيق "واتساب" و"تليجرام".
ومن خلال إصدار أوبرا 68 الجديد يتمكن المستخدم من الوصول إلى محتوى شبكة أنستقرام في صفحته الشخصية وصفحات الأصدقاء، ومشاركة البيانات مع مستخدمي أنستقرام الآخرين وإرسال الرسائل المباشرة.
وأضافت الشركة النرويجية أن دمج شبكة أنستقرام في إصدار سطح المكتب من متصفح أوبرا يساعد المستخدم على الاستفادة من شاشات الحواسيب الكبيرة ولوحة المفاتيح لعرض القصص وكتابة التعليقات والرسائل بصورة أسهل.
وهناك ميزة أخرى لدمج شبكة أنستقرام في متصفح أوبرا وتتمثل في عدم حاجة المستخدم لتصفح هاتفه الذكي من وقت إلى آخر، وبالتالي يتابع أعماله على الحاسوب بدرجة تشتيت أقل.
ويمكن للمستخدم العثور على أيقونة أنستقرام في الشريط الجانبي بمتصفح أوبرا 68، ولكن يجب في البداية تسجيل الدخول في صفحته الشخصية بواسطة بيانات تسجيل الدخول الخاصة به.
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