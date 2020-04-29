ألمانيا تبتكر تطبيقا جديدا للتحذير من مصابي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، أنه من المقرر أن تتولى شركتا "تيلكوم" للاتصالات و"ساب" للبرمجيات تطوير تطبيق مكافحة جائحة كورونا.



وذكرت وزارتا الصحة والداخلية وديوان المستشارية في برلين أن أساس التطبيق سيكون "هندسة برمجية غير مركزية" تتيح إمكانية إبلاغ الأشخاص بمخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن، وذلك حتى يتمكنوا من عزل أنفسهم في الوقت المناسب، وبالتالي كسر سلاسل العدوى.

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وعقب الانتهاء من تطوير التطبيق، سيتولى معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية وغير المعدية إصداره.

وبحسب البيانات، فإنه من المخطط في المرحلة الثانية تأسيس خادم بحثي يستخدم بيانات تحت أسماء مستعارة لتحليل جودة التطبيق بناء على تبرع طوعي للبيانات من قبل المستخدمين.

وكشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع إلى 156337 بعد تسجيل 1144 حالة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5913 عقب تسجيل 163 حالة وفاة جديدة.