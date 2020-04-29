بوريس جونسون يرزق بمولود جديد بعد تعافيه من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت اليوم الأربعاء إن كاري سيموندس خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنجبت ولداً في مستشفى بلندن، وأن الأم والطفل في حالة جيدة.



وعاد جونسون لعمله يوم الاثنين بعد شهر من تأكد إصابته بفيروس كورونا الجديد الذي قال إنه هدد حياته. وعانت خطيبته كذلك من أعراضه لكنها تعافت سريعاً.

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ويقيم الاثنان في داونينغ ستريت منذ يوليو (تموز) الماضي عندما تولي جونسون منصبه. وأعلنا في فبراير (شباط) الماضي أنهما ينتظران مولودهما الأول. وبدأ الساسة في إرسال برقيات التهنئة.

وكتب وزير الصحة مات هانكوك على تويتر: "أنا في غاية السعادة لبوريس وكاري. من الرائع الاستمتاع بلحظة فرح خالصة".

وكان جونسون، الذي يرفض الإفصاح عن عدد أولاده، متزوجاً في السابق من مارينا ويلر وأنجبا أربعة أطفال. وأعلنا انفصالهما في سبتمبر (أيلول) 2018، والطلاق في هذا العام.