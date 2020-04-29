568 مصنعاً بإمارات الدولة تنتج 5.96 مليون طن أغذية ومشروبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مجلس الإمارات للأمن الغذائي، ووزارة الطاقة والصناعة، في بيان مشترك لهما، عن كفاءة وفعالية تشغيل 568 مصنعاً مسجلاً في نظام التراخيص لوزارة الطاقة والصناعة، في جميع إمارات الدولة، تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 5.96 مليون طن من الأغذية، والمشروبات، منها 2.3 مليون طن من الأغذية الرئيسية.

كما كشف المجلس عن قدرة المصانع الوطنية العاملة في الدولة على مضاعفة إجمالي إنتاجها السنوي من مختلف المنتجات الغذائية، والمشروبات، خصوصاً في أوقات الأزمات والطوارئ، ضمن خططها لزيادة الإنتاج المحلي، والارتقاء بهدف الاستجابة لمتطلبات السوق المحلي.

وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة: «القدرات الإنتاجية، والمرونة العالية التي شهدناها من مصانع الأغذية بالدولة، سواء في قدرتها على رفع طاقاتها الإنتاجية، أو تغيير خطوط إنتاجها لمواكبة ارتفاع الطلب على سلع بعينها، كل ذلك كان له دور إيجابي، ومحوري في تعزيز استدامة منظومة الأمن الغذائي في الدولة، كما نعمل على تعزيز استدامة وتنافسية هذه القدرات التصنيعية على المدى الطويل، من خلال محاور سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة التي أكدت أهمية تطبيق أدوات الثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات المتقدمة في رفع إنتاجية وكفاءة خطوط إنتاج مصانعنا الوطنية».

وأضاف: «يعتبر قطاع صناعة الأغذية والمشروبات أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية في الدولة، حيث يعتبر ثالث أكبر قطاع من حيث عدد شركات التصنيع الوطنية، بعدد 568 مصنعاً وطنياً مسجلاً لدى وزارة الطاقة والصناعة، وبحجم استثمار يبلغ 30% من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي، وبنسبة مساهمة 10% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي بالدولة».

وأضاف: «تكمن أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لمنتجات السلع الأساسية، حيث تطغى فئة المصانع الوطنية الصغيرة والمتوسطة على القطاع، وترفد الأسواق المحلية، والإقليمية، بمجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية، والثانوية، مع وجود العديد من أفرع مصانع العلامات الكبرى العالمية، والتي تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لتصنيع وتجهيز منتجاتها المتنوعة».

من جهتها، أكدت مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، إن دولة الإمارات تمتلك منظومة غذاء متكاملة، تشمل قطاع الصناعات الغذائية التي تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة تستطيع إمداد جميع أسواق الدولة بمختلف منتجات الأغذية والمشروبات، ومن ضمنها أصناف الأغذية الرئيسية.

وقالت: «نعمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تتضمن خطة لتحسين عائد الإنتاج المحلي باستخدام تكنولوجيا الغذاء بنسبة 30% وزيادة نسبة إنتاج المواد الغذائية الرئيسية المحددة بنسبة 15% بحلول 2021. وهو ما سوف يتحقق من خلال التعاون الكامل مع مختلف شركائنا من الجهات الاتحادية، والمحلية، والقطاع الخاص، من أجل تعزيز الاستثمارات في قطاع الغذاء، وزيادة عدد المشروعات الغذائية في كل إمارات الدولة».

وأضافت: «تعكس أرقام القدرات الإنتاجية الأخيرة قوة قطاع تصنيع الأغذية في الدولة وقدرته على مضاعفة إنتاجه في حال الحاجة لذلك. وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز قدرات تلك المصانع بمختلف الممكنات التكنولوجية والتنوع في إنتاج العديد من أصناف الأغذية الرئيسية».

وتفصيلاً، بيَّن مجلس الإمارات للأمن الغذائي، ووزارة الطاقة والصناعة، أن هناك 568 مصنعاً للأغذية والمشروبات مسجلة لدى الوزارة، وتعمل في كل إمارات الدولة، بواقع 40 في أبوظبي، و315 في دبي، و77 في الشارقة، و72 في عجمان، و34 في أم القيوين، و23 في رأس الخيمة، و7 في الفجيرة. حيث تعمل تلك المصانع على إنتاج 5.96 مليون طن من منتجات الأغذية والمشروبات سنوياً، فيما قد تبلغ طاقة إنتاجها القصوى إلى أكثر من 16.3 مليون طن سنوياً.

وتنتج المصانع الغذائية في الدولة 15 صنفاً غذائياً رئيسياً، تتضمن منتجات الحليب بإجمالي 633 ألف طن، وتشمل صناعات الألبان ومنتجاتها، وصناعة الجبن، والقشدة، وصناعة الزبدة. وكذلك البقوليات بإجمالي يبلغ نحو 400 ألف طن، وتشمل صناعات تجهيز وتعبئة البقوليات، وتحميص المكسرات، وتمليحها، وتعبئتها، وتعبئة البهارات، والتوابل. كذلك تشمل الصناعات الأساسية الزيوت بإجمالي 331 ألف طن، وتشمل إنتاج الزيوت النباتية، وتكريرها، وتعبئة الزيوت والدهون النباتية، والحيوانية.

وتأتي أيضاً صناعة التمور التي تعتبر أحد الأصناف الغذائية الرئيسية، والتي يتم إنتاجها بإجمالي أكثر من 140 ألف طن، وتشمل صناعات تجهيز وتعبئة التمور وتصنيع منتجات التمور. إضافة إلى الدواجن الطازجة بإجمالي يبلغ نحو 108 ألف طن، تشمل ذبح الدواجن، وتهيئتها، وتجميدها، وصناعة منتجات لحوم الدواجن. وكذلك صناعات الأسماك بإجمالي 63 ألف طن، شاملة تعليب وتجهيز وتجميد الأسماك والأغذية البحرية. كما تتضمن قائمة الأصناف الغذائية الرئيسية التي يتم تصنيعها في الدولة: السكر والشاي والفلفل والبيض وطعام الأطفال والقمح والأرز والقهوة واللحوم الطازجة.